Сборная Египта подаст апелляцию на судейство в матче против России на ЧМ-2018

Судья принял ряд предвзятых решений и не назначил очевидный, по мнению египтян, пенальти в ворота хозяев Мундиаля.

Представители сборной Египта податут протест на работу арбитров во время матча ЧМ-2018 со сборной России.

По мнению президента Египетской футбольной ассоциации Хани Абу-Рида судья матча Энрике Касерес допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат, сообщает SportArena со ссылкой на издание KingFut.

В частности, Абу-Рида считает, что парагвайский арбитр не поставил очевидный пенальти в ворота хозяев мундиаля.

«Мы подадим жалобу на всю судейскую бригаду. В частности после того, как стало очевидно, что с их стороны была некоторая предвзятость. Рефери не воспользовался видеоповтором, когда в штрафной упал Марван Мохсен, а это был очевидный пенальти. Также, когда русские забивали первый гол, явно подтолкнули Ахмеда Фатхи. ЕФА воспользуется своим правом подать официальный протест и мы будем настаивать на проведении расследования», — отмечает Абу-Рида.

Матч между сборными Египта и России завершился со счетом 1:3. Единственный гол египтян с пенальти забил Мохаммед Салах.

Заключительный матч группового раунда египтяне сыграют в понедельник, 25 июня, против сборной Саудовской Аравии. Он не будет иметь никакого турнирного значения, поскольку обе команды досрочно лишились шансов побороться за выход в плей-офф - 1/8 финала турнира.