Руководство новичка УПЛ ФК "Полтава" объявило о роспуске команды
11:36, 22 июня 2018Футбол
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Сегодня игрокам и персоналу команды будут возвращены трудовые книжки и объявлено о расторжении договоров.
ФК Полтава объявила о снятии с чемпионата УПЛ / fcpoltava.com
Руководство футбольного клуба “Полтава” объявило о роспуске команды.
Такое решение во время совещания сообщил вице-президент клуба, сообщает официальный сайт полтавского клуба.
"22 июня игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и расторгнуть с ними договоры", - говорится в сообщении.
ФК "Полтава" в концовке прошлого сезона завоевала право выступать в УПЛ, победив в переходных матчах одесский "Черноморец" - 0:1 и 3:0.
Официальной причиной расформирования команды считается запрет УПЛ играть команде на собственной арене "Локомотив". Между тем, ремонтные работы на "Локомотиве" продолжаются.
Примечательно, что при подаче заявки на новый сезон в УПЛ "Полтава" определила, как домашнюю арену,другой полтавский стадион - "Ворскла" им. Алексея Бутовского.
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