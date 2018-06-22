Болельщики сборной Аргентины оплевали тренера посла разгромного поражения от Хорватии
10:18, 22 июня 2018Футбол
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Накануне аргентинцы проиграли матч ЧМ-2018 сборной Хорватии со счетом 0:3.
Тренеру сборной Аргентины пришлось несладко во время матча с Хорватией / Reuters
Болельщики сборной Аргентины отличились плохим поведением на трибунах во время матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
Уже после второго гола в ворота команды на трибунах принялись петь: "Сампаоли (главный тренер сборной Аргентины), ты сукин сын. Твою же мать! За то, что выносила тебя", сообщает Isport со ссылкой на Bleacher Report.
После третьего пропущенного мяча с трибун полетела пластиковая бутылка, которая угодила прямо в голову аргентинскому наставнику.
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Также болельщики плевались в сторону главного тренера, когда он проходил мимо трибун.
Как сообщал УНИАН, сборная Аргентины разгромно проиграла Хорватии со счетом 0:3 и находится на граны вылета с ЧМ-2018 уже после группового этапа соревнований.
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