Болельщики сборной Аргентины оплевали тренера посла разгромного поражения от Хорватии

10:18, 22 июня 2018
Футбол
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Тренеру сборной Аргентины пришлось несладко во время матча с Хорватией / Reuters

Уже после второго гола в ворота команды на трибунах принялись петь: "Сампаоли (главный тренер сборной Аргентины), ты сукин сын. Твою же мать! За то, что выносила тебя", сообщает Isport со ссылкой на Bleacher Report.

После третьего пропущенного мяча с трибун полетела пластиковая бутылка, которая угодила прямо в голову аргентинскому наставнику.

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Также болельщики плевались в сторону главного тренера, когда он проходил мимо трибун.

Как сообщал УНИАН, сборная Аргентины разгромно проиграла Хорватии со счетом 0:3 и находится на граны вылета с ЧМ-2018 уже после группового этапа соревнований.

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу