Сборная Аргентины сенсационно проиграла Хорватии и находится на грани вылета с ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 0:3.

В Нижнем Новгороде завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Аргентины встречалась с командой Хорватии.

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Аргентинцы имели преимущество в первом тайме, много атаковали, но так и не смогли забить хотя бы один гол. Также стоит отметить тот факт, что немного потерялся на поле лидер команды Лионель Месси, которого плотно опекали сразу двое игроков команды соперника.

А после перерыва более мощные хорваты сумели перехватить инициативу и на 53-й минуте открыли счет благодаря удару Анте Ребича. У аргентинцев оставалось много времени для того, чтобы полностью перевернуть ход игры. Но, ничего сделать Месси и Ко так и не смогли. А на 80-й минуте Лука Модрич великолепным ударом с линии штрафной площади прямо впритирку со штангой забил второй гол своей команды.

Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Иван Рактич забил третий гол, что позволило Хорватии разгромить соперника.

Таким образом, у сборной Хорватии 6 очков (2 победы), в то время как у Аргентины - 1 очко. Команда находится на граны вылета из числа претендентов на Кубок мира уже после группового этапа.