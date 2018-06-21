Сборная Франции обыграла команду Перу и досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 1:0.

В Екатеринбурге завершился матч 2-го тура чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Франции встречалась с командой Перу.

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Французы на протяжении всего матча имели ощутимое преимущество, а реализовали его в забитый гол еще до перерыва. Решающий эпизод в игре случился на 34-й минуте, когда точный удар нанес Киллиан Мбаппе.

Ранее сегодня в этой же группе сборные Дании и Австралии сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, сборная Франции досрочно вышла в плей-офф турнира. Перуанцы потеряли все шансы пробиться в 1/8 финала

На счету команды Франции 6 очков, Дании - 4, Австралии - 1, Перу - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.