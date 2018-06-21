Экс-игрок "Динамо" Богданов про жизнь в Польше и игру в Экстраклассе - FootballHub (видео)

Украинский футболист выступает за команду "Арка" в высшем дивизионе чемпионата Польши.

Украинский футболист Андрей Богданов, который в своей время выступал за Динамо, Арсенал (обе- Киев), Александрию, Металлист, Олимпик и Волынь рассказал о жизни в Польше, разницу в повседневной жизни и уровне национальных чемпионатов двух стран.

Сейчас игрок выступает в команде "Арка", в польском Экстраклассе, сообщает FootballHub.

Про чемпионат Польши игрок рассказывает: "Польша, как-бы интереснее, более ровный уровень чемпионата, нет таких провалов в зарплате как в Динамо и Шахтере, более ровные команды, платят стабильно, зарплата приходит в одно и тоже время. Польша идет по схеме немцев они тянуться к бундеслиге я даже не думал, что будет столько людей на стадионы ходить".

А говоря про уровень команд, добавляет: "Я не беру Динамо и Шахтер. Там нет таких команд, но общий уровень чемпионата повыше будет".

А рассуждая про жизнь в Польше, замечает: "Знаешь, совсем другая жизнь после Киева, Украины. Насколько все спокойно. Я еще в таком спокойном регионе живу, на балтийском море, называется Труймясто: там Гданьск, Гдыня и Сопот. Сопот – это как Одесса, там все отдыхают. Там идеальная погода для тренировок, 23-25 градусов. Все отличное: дороги, люди, продукты, рестораны, торговые центры, все спокойно. Каждому надо что-то изменить, выйти из зоны комфорта, когда никого не знаешь, ничего не знаешь, это новый вызов. Это всегда интересно, для будущего оно поможет. А не так, что сидеть на одном месте, играть в Шахте или Динамо. И не увидеть ничего другого".

"У нас тренер был, постоянно ходил и говорил: Анджей, улыбнись! И это каждый день! Доходило до такого, что я должен не в обычном состояние, а постоянно улыбаться ему. Им надо чтобы ты улыбался постоянно, был счастливый. Подход такой в Европе", - подытожил украинский легионер польского клуба.