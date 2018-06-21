Аргентина - Хорватия: прогноз и анонс на центральный матч дня чемпионата мира

Сегодня на ЧМ-2018 состоится игра двух Топ-команд Группы D.

В четверг в Нижнем Новгороде состоится одно из главных противостояний группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу - матч команд Аргентины и Хорватии.

Ничья в первом туре против Исландии (1:1) поставила сборную Аргентины - финалиста прошлого мундиаля - в крайне неприятное положение. Болельщики требуют от команды двух побед в оставшихся играх группы с Хорватией и Нигерией, чтобы обеспечить выход в плей-офф. Другой результат будет катастрофой...

Однако хорваты могут стать крепким орешком для сборной Аргентины. К тому же, под давлением со всех сторон находится Лионель Месси, который в первом туре не реализовал пенальти - психологическое состояние лидера аргентинцев вызывает вопросы. Так, мать игрока заявила, что он очень остро реагирует на критику.

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Тем не менее, фаворит все же очевиден - сборная Аргентины. Средний коэффициент на победу южноамериканцев, согласно данным сайта Betexplorer, - 2.05, тогда как успех хорватов оценивается показателем 3,92.

Матч Аргентина - Хорватия начнется в 21.00 по киевскому времени.