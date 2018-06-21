"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с экс-игроком "Шахтера" Фредом на 5 лет

17:03, 21 июня 2018
Футбол
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Фред стал игроком &quot;Манчестер Юнайтед&quot; на 5 лет / manutd.com

Представление игрока состоялось в четверг, сообщает официальный сайт клуба.

С Фредом подписан контракт на 5 лет.

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«Фред станет качественным дополнением нашей полузащиты. Его мозги и видение поля добавят нашей игре новое измерение. Я счастлив, что он к нам присоединился и верю, что другие игроки также согласны с тем, насколько он может стать важным для нас», — отметил наставник "красных" Жозе Моуриньо.

Ранее бразилец успешно прошел медосмотр в новой команде.

Фред перешел в новый клуб из донецкого "Шахтера", в котором играл с лета 2013 года. Всего в футболке "горняков" бразилец провел 156 матчей и забил 14 голов.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#ФК Шахтер#Фред МЮ