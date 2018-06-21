"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с экс-игроком "Шахтера" Фредом на 5 лет
17:03, 21 июня 2018Футбол
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Игрок провел в "Шахтере" также 5 сезонов, выступая за горняков с 2013 по 2018 годы.
Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед" на 5 лет / manutd.com
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред официально стал игроком английского "Манчестер Юнайтед".
Представление игрока состоялось в четверг, сообщает официальный сайт клуба.
С Фредом подписан контракт на 5 лет.
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«Фред станет качественным дополнением нашей полузащиты. Его мозги и видение поля добавят нашей игре новое измерение. Я счастлив, что он к нам присоединился и верю, что другие игроки также согласны с тем, насколько он может стать важным для нас», — отметил наставник "красных" Жозе Моуриньо.
Ранее бразилец успешно прошел медосмотр в новой команде.
Фред перешел в новый клуб из донецкого "Шахтера", в котором играл с лета 2013 года. Всего в футболке "горняков" бразилец провел 156 матчей и забил 14 голов.
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