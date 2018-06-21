Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в первом матче дня ЧМ-2018
16:51, 21 июня 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 1:1.
Команды Дании и Австралии сыграли вничью на ЧМ-2018 / Reuters
В Самаре завершился первый матч дня Чемпионата мира по футболу-2018, в котором встречались команды Дании и Австралии.
Игра завершилась вничью, со счетом 1:1, сообщает официальный сайт турнира.
Матч команд прошел в приблизительно равной борьбе и завершился с закономерным результатом, хотя обе команды имели немало возможностей для того, чтобы вырвать победу.
Счет на 7-й минуте игры отличным ударом из-за пределов штрафной открыл Кристиан Эриксен. А на 38-й минуте судья назначил пенальти и Миле Единак сравнял результат.
Во втором тайме команды так и не смогли забить голов.
Позже сегодня состоится другой матч Группы С, в котором сойдутся команды Франции и Перу.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.
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