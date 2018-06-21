Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в первом матче дня ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 1:1.

В Самаре завершился первый матч дня Чемпионата мира по футболу-2018, в котором встречались команды Дании и Австралии.

Игра завершилась вничью, со счетом 1:1, сообщает официальный сайт турнира.

Матч команд прошел в приблизительно равной борьбе и завершился с закономерным результатом, хотя обе команды имели немало возможностей для того, чтобы вырвать победу.

Счет на 7-й минуте игры отличным ударом из-за пределов штрафной открыл Кристиан Эриксен. А на 38-й минуте судья назначил пенальти и Миле Единак сравнял результат.

Во втором тайме команды так и не смогли забить голов.

Позже сегодня состоится другой матч Группы С, в котором сойдутся команды Франции и Перу.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.