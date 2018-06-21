Первый домашний матч "Мариуполя" в еврокубках сезона 2018/19 пройдет в Одессе

"Мариуполь" временно переедет с побережья Азовского моря на Черное, чтобы принять шведский "Юргорден".

Первый домашний матч "Мариуполя" в Лиге Европы УЕФА сезона 2018/19 пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

Команда поменяет побережье Азовского моря на Черное, сообщает FootballHub.

Смена домашней арены на матчи еврокубков связана с тем, что сам город Мариуполь, как и городской стадион, находятся в непосредственной близости от линии фронта, всего в нескольких километрах. И УЕФА, разумеется, не позволит проводить там матчи международного уровня.

Читайте такжеОпределился первый соперник украинской команды в еврокубках сезона 2018/19

Вместе с тем, "Мариуполь" проводит на своем стадионе все домашние матчи в рамках внутриукраинских соревнований - чемпионата и Кубка страны.

Как сообщал УНИАН, накануне в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого и второго раунда квалификации Лиги Европы, по результатам которой "Черноморец" сыграет со шведским "Юргорденом". Решающий второй матч в этом противостоянии пройдет на поле "Мариуполя" 2 августа.