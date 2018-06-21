Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 22 июня

Свой второй матч на турнире проведет главный фаворит - сборная Бразилии.

В пятницу, 22 июня, на чемпионате мира по футболу в России будут сыграны три поединка в рамках 2-го тура группового этапа соревнований.

В частности, второй матч на турнире проведут, пожалуй, главные фавориты мундиаля - бразильцы, сообщает официальный сайт ФИФА.

Расписание игр 22 июня:

Бразилия - Коста-Рика, 15:00 (Санкт-Петербург) - группа Е

Нигерия - Исландия, 18:00 (Волгоград) - группа D

Сербия - Швейцария, 21:00 (Калининград) - группа Е

Время начала матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

В одном из трех матчей интрига практически отсутствует, по крайней мере, так считают букмекеры. Сборная Бразилии должна победить Коста-Рику - любой другой исход этой встречи станет суперсенсацией. Средний коэффициент на победу бразильцев - всего 1,21, на ничью - 6,42, а гипотетический успех костариканцев оценивается показателем 15,77.

Гораздо сложнее обстоят дела с прогнозами в двух других поединках пятницы. Котировки на очное противостояние Нигерии и Исландии практически равны (2,82 - на африканцев и 2,75 - на островитян).

То же самое относится и к матчу двух европейских команд - Сербии и Швейцарии. Даже несмотря на сенсационную ничью с Бразилией в 1-м туре, Швейцарию не видят фаворитом пары. Шансы команд близки - победа Сербии - 2,69, победа Швейцарии - 2,93.

Главный интерес

Сборная Бразилии, как и подобает главному фавориту ЧМ, не спеша набирает форму, планируя рассчитать силы на весь месяц. Возможно, этим объясняется неубедительный результат в первой игре - всего лишь ничья против Швейцарии. Однако две осечки подряд - такого расточительства "пентакампеоны" позволить себе не могут. Неймару и компании на этот раз придется показать атакующий и, главное, результативный футбол.

Как сообщал УНИАН, в четверг на ЧМ-2018 состоятся также три встречи.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).