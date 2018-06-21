Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 22 июня
В пятницу, 22 июня, на чемпионате мира по футболу в России будут сыграны три поединка в рамках 2-го тура группового этапа соревнований.
В частности, второй матч на турнире проведут, пожалуй, главные фавориты мундиаля - бразильцы, сообщает официальный сайт ФИФА.
Расписание игр 22 июня:
Бразилия - Коста-Рика, 15:00 (Санкт-Петербург) - группа Е
Нигерия - Исландия, 18:00 (Волгоград) - группа D
Сербия - Швейцария, 21:00 (Калининград) - группа Е
Время начала матчей указано киевское.
Прогнозы букмекеров
В одном из трех матчей интрига практически отсутствует, по крайней мере, так считают букмекеры. Сборная Бразилии должна победить Коста-Рику - любой другой исход этой встречи станет суперсенсацией. Средний коэффициент на победу бразильцев - всего 1,21, на ничью - 6,42, а гипотетический успех костариканцев оценивается показателем 15,77.
Гораздо сложнее обстоят дела с прогнозами в двух других поединках пятницы. Котировки на очное противостояние Нигерии и Исландии практически равны (2,82 - на африканцев и 2,75 - на островитян).
То же самое относится и к матчу двух европейских команд - Сербии и Швейцарии. Даже несмотря на сенсационную ничью с Бразилией в 1-м туре, Швейцарию не видят фаворитом пары. Шансы команд близки - победа Сербии - 2,69, победа Швейцарии - 2,93.
Главный интерес
Сборная Бразилии, как и подобает главному фавориту ЧМ, не спеша набирает форму, планируя рассчитать силы на весь месяц. Возможно, этим объясняется неубедительный результат в первой игре - всего лишь ничья против Швейцарии. Однако две осечки подряд - такого расточительства "пентакампеоны" позволить себе не могут. Неймару и компании на этот раз придется показать атакующий и, главное, результативный футбол.
Как сообщал УНИАН, в четверг на ЧМ-2018 состоятся также три встречи.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).