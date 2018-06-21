Мама Месси: Лео страдает и плачет из-за критики

Мама форварда рассказала о переживаниях сына и о надеждах аргентинцев выиграть звание чемпионов мира.

Селия Куччиттини, мама форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказала, как ее сын реагирует на критику во время чемпионата мира по футболу.

«На самом деле, люди любят его, и Лео отвечает тем же, и это самое прекрасное. Он очень ценит это. Он многого ждет от турнира, потому что его мечта – выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше всего. Семья поддерживает Лео. Он первый, кто хочет победить, принести титул, и, конечно, его партнеры по команде тоже.

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Мы страдаем из-за критики. Говорят, что Лионель не чувствует ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит его и нас.

Я пожелала ему удачи, сказала, чтобы он позаботился о себе, делал то, что умеет, наслаждался, играл так, как когда-то в «Грандоли» (любительский клуб в Аргентине, где Месси играл в футбол с 5-летнего возраста. - УНИАН).

У меня четыре ребенка, я люблю их всех, но Лео – божественный сын, лучший, лучший отец и муж. Клянусь, он очень хороший человек. Это неправильно, что я говорю такое, но так есть. Он такой большой человек с огромным сердцем, что он отдал бы все, лишь бы выиграть чемпионат мира», – сказала мама Месси в интервью El Trece.

Как сообщал УНИАН, Месси не забил пенальти в первом матче своей команды на чемпионате мира в России.