Украинец Лунин заменит в Реале сына Зидана
13:29, 21 июня 2018Футбол
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Лунин в ближайше время станет игроком "Реала".
Лунин в ближайшие дни станет игроком "Реала" / zik.ua
Вратарь «Зари» Андрей Лунин в «Реале» заменит Луку Зидана 20-летнего французского вратаря, сына Зинедина Зидана.
Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, 20-летний француз не входит в планы нового тренера «королевского клуба» Хулена Лопетеги, а третьим вратарем в Мадриде видят как раз украинца Лунина.
Напомним, что для завершения этого трансфера в столицу Испании вылетел генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов.
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