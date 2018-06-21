Украинец Лунин заменит в Реале сына Зидана

Лунин в ближайше время станет игроком "Реала".

Вратарь «Зари» Андрей Лунин в «Реале» заменит Луку Зидана 20-летнего французского вратаря, сына Зинедина Зидана.

Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, 20-летний француз не входит в планы нового тренера «королевского клуба» Хулена Лопетеги, а третьим вратарем в Мадриде видят как раз украинца Лунина.

Напомним, что для завершения этого трансфера в столицу Испании вылетел генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов.