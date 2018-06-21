Украинец Лунин заменит в Реале сына Зидана

13:29, 21 июня 2018
Футбол
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Лунин в ближайшие дни станет игроком "Реала" / zik.ua

Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, 20-летний француз не входит в планы нового тренера «королевского клуба» Хулена Лопетеги, а третьим вратарем в Мадриде видят как раз украинца Лунина.

Напомним, что для завершения этого трансфера в столицу Испании вылетел генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов.

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Теги: #Заря#Андрей Лунин#Реал Мадрид