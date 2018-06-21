Шахтер отправился на первый тренировочный сбор
12:59, 21 июня 2018Футбол
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В немецком Грассау горняки проведут два товарищеских матча.
"Шахтер" отправился на первый подготовительный сбор / ФК "Шахтер"
В четверг, 21 июня, «Шахтер» отправился в Германию на первый тренировочный сбор в новом сезоне. Об этом сообщает официальный Twitter «горняков».
Команда под руководством Пауло Фонсеки в период с 21-го по 30 июня проведет два спарринга в немецком Грассау с болгарским ЦСКА и датским «Брондбю».
Напомним, что ранее «Шахтер» продлил контракт с бразильским защитником Исмаили.
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