Шахтер отправился на первый тренировочный сбор

В немецком Грассау горняки проведут два товарищеских матча.

В четверг, 21 июня, «Шахтер» отправился в Германию на первый тренировочный сбор в новом сезоне. Об этом сообщает официальный Twitter «горняков».

Команда под руководством Пауло Фонсеки в период с 21-го по 30 июня проведет два спарринга в немецком Грассау с болгарским ЦСКА и датским «Брондбю».

Напомним, что ранее «Шахтер» продлил контракт с бразильским защитником Исмаили.