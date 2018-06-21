Шовковский: каждый день начинался с того, что Лобановский смотрел нам в глаза

Легендарный вратарь вспомнил "Динамо" времен Валерия Лобановского и рассказал о своих нынешних занятиях.

Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил о том, каким было "Динамо" времен Валерия Лобановского.

"День начинался с того, что каждый игрок должен был прийти к тренеру, чтобы тот посмотрел ему в глаза. Так Валерий Васильевич определял психологическое состояние игрока, проверял его кондицию".

В интервью, которое опубликовано в свежем номере журнала "Новое время", Шовковский рассказал об особых тестах Лобановского на выносливость: каждому игроку нужно было пробежать 300 метров за 40 секунд. И так пять раз подряд с пятиминутным перерывом.

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"Уже на третьем заходе ноги еле двигались, а чтобы пробежать в пятый раз, нужно было приложить нечеловеческие усилия. Так Лобановский поднимал планку наших физических возможностей. У него был такой авторитет, что если бы он сказал: “Ребята, лезьте на дерево”, то мы бы беспрекословно подчинились, даже не задумываясь", - отметил Шовковский.

Также легендарный голкипер рассказал о том, чем занимается сейчас.

"Люблю путешествовать. Просто гуляю по европейским городам. А еще открыл ювелирную компанию - называется SaSHo&M. Делаем действительно уникальные изделия из золота и бриллиантов, не похожие на что-то другое на рынке. Кстати, в разработке дизайна я тоже принимаю участие", - отметил Шовковский, продемонстрировав большой байкерский перстень с черепом.

Как сообщал УНИАН, недавно легендарный вратарь записал видео в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 4 года находится в тюрьме на территории Российской Федерации.