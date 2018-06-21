ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики за гомофобские скандирования фанатов

Болельщики Мексики уже не в первый раз отличаются гомофобским поведением.

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики за гомофобские кричалки болельщиков на чемпионате мира в России, сообщает ESPN.

Международная федерация футбольных ассоциаций назвала скандирования мексиканских фанатов в матче против Германии (1:0) «дискриминационными и оскорбительными».

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Болельщики выкрикивали слово "puto" (грубое обозначение гомосексуалов) при выполнении свободных ударов вратарем немецкой сборной. Повторение подобных инцидентов грозит дальнейшими штрафами, предупредили представители ФИФА.

В ходе квалификационного турнира к чемпионату мира ФИФА завела 51 дисциплинарное дело в отношении болельщиков различных сборных за гомофобные кричалки. 11 из этих разбирательств затрагивали фанатов из Мексики. Мексиканская федерация футбола перед ЧМ-2018 призывала своих болельщиков воздержаться от подобных выкрикиваний во время матчей.

Как сообщал УНИАН, на очередном конгрессе ФИФА было принято решение, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике.