Защитник Исмаили продлил соглашение с "Шахтером" до лета 2023 года
23:04, 20 июня 2018Футбол
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Сумма выкупа футболиста теперь составляет 100 миллионов евро.
Исмаили продлил контракт с Шахтером / shakhtar.com
Сегодня защитник донецкого "Шахтера" Исмаили продлил соглашение с клубом до лета 2023 года - на ближайшие 5 лет.
Исмаили выступает в «Шахтере» с 2013 года, сообщает официальный сайт клуба.
Он провел 133 матча, забил 12 мячей и завоевал в составе «оранжево-черных» 12 трофеев: бразилец по четыре раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро.
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