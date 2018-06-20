Защитник Исмаили продлил соглашение с "Шахтером" до лета 2023 года

23:04, 20 июня 2018
Футбол
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Исмаили продлил контракт с Шахтером / shakhtar.com

Исмаили выступает в «Шахтере» с 2013 года, сообщает официальный сайт клуба.

Он провел 133 матча, забил 12 мячей и завоевал в составе «оранжево-черных» 12 трофеев: бразилец по четыре раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро.

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Теги: #ФК Шахтер#Исмаили