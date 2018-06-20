Защитник Исмаили продлил соглашение с "Шахтером" до лета 2023 года

Сумма выкупа футболиста теперь составляет 100 миллионов евро.

Сегодня защитник донецкого "Шахтера" Исмаили продлил соглашение с клубом до лета 2023 года - на ближайшие 5 лет.

Исмаили выступает в «Шахтере» с 2013 года, сообщает официальный сайт клуба.

Он провел 133 матча, забил 12 мячей и завоевал в составе «оранжево-черных» 12 трофеев: бразилец по четыре раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро.