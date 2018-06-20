Сборная Испании обыграла Иран в матче ЧМ-2018

22:55, 20 июня 2018
Футбол
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Сборная Испании обыграла Иран в матче ЧМ-2018 / Reuters

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Испанцы имели весомое игровое и территориальное преимущество. Тем не менее, сборная Ирана регулярно опасно атаковала ворота соперника и имела ряд отличных возможностей забить гол. Впрочем, забить гол команда так и не смогла - подвело слабое индивидуальное мастерство игроков иранской сборной при реализации моментов.

Единственный гол испанцы забили на 54-й минуте, когда неразберихой в штрафной сборной Ирана воспользовался Диего Коста.

Ранее сегодня сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0. 

Таким образом, после 2-х туров у сборных Испании и Португалии по 4 очка, Ирана - 3 и Марокко - 0. Марокканцы досрочно выбыли из борьбы, а остальные три сборные продолжают борьбу за выход в плей-офф - 1/8 финала.    

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу