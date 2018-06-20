Сборная Испании обыграла Иран в матче ЧМ-2018

Игра завершилась трудной победой фаворита со счетом 1:0.

В Казани завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Испании и Ирана.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Испанцы имели весомое игровое и территориальное преимущество. Тем не менее, сборная Ирана регулярно опасно атаковала ворота соперника и имела ряд отличных возможностей забить гол. Впрочем, забить гол команда так и не смогла - подвело слабое индивидуальное мастерство игроков иранской сборной при реализации моментов.

Единственный гол испанцы забили на 54-й минуте, когда неразберихой в штрафной сборной Ирана воспользовался Диего Коста.

Ранее сегодня сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0.

Таким образом, после 2-х туров у сборных Испании и Португалии по 4 очка, Ирана - 3 и Марокко - 0. Марокканцы досрочно выбыли из борьбы, а остальные три сборные продолжают борьбу за выход в плей-офф - 1/8 финала.