Сборная Уругвая обыграла Саудовскую Аравию и вместе с Россией вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 1:0.

В Ростове-на-Дону завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Уругвая и Саудовской Аравии.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу южноамериканцев, сообщает официальный сайт соревнований.

Саудовцы после первого матча и разгрмоного поражения от сборной России (0:5) сумели собраться и на высоком, как для себя, уровне провести второй матч. Они намного собраннее и четче играли в обороне, а при первой же малейшей возможности шли в атаку. Впрочем, забить гол команда так и не сумела.

В свою очередь, игроки сборной Уругвая довольно быстро открыли счет и предпочли в дальнейшем не транжирить силы, а сэкономить их для последующих куда более важных матчей. Команда без труда удержала свое преимущество до конца игры и обеспечила себе необходимую победу

Решающий эпизод в матче случился на 23-й минуте, когда гол забил лидер команды Луис Суарес.

Таким образом, после 2-го тура у сборных России и Уругвая по 6 очков и 1-2 места в турнирной таблице. Россия лидирует в турнирной таблице, так как имеет преимущество по разнице забитых и пропущенных голов - 8/1 против 2/0. Обе команды досрочно, за тур до конца группового этапа соревнований, обеспечили себе место в плей-офф - 1/8 финала.

В очной игре в 3-м туре Уругвай и Россия определят победителя Группы А. Сборной Уругвая необходима только победа, тогда как Россию устроит и ничья.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.