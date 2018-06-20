Премьер-Лиге не понятна позиция ФК «Полтава» относительно отказа от участия в соревнованиях

УПЛ обнародовала официальную позицию относительно ситуации, которая возникла 20 июня.

УПЛ получила письмо ФК «Полтава» за подписью Президента клуба Леонида Соболева, о снятии с соревнований УПЛ в связи с невозможностью приведения стадиона «Локомотив» в соответствие с требованиями регламентных документов УПЛ и ФФУ.

Вместе с тем, на Общем собрании участников УПЛ, которое состоялось 5 июня 2018 года, ФК «Полтава» был принят в состав Участников УПЛ и получил аттестат для участия в соревнованиях УПЛ. Как указано в аттестате, клуб заявил в качестве основного домашнего стадиона стадион «Ворскла» им. А. Бутовского, сообщается на официальном сайте лиги.

Исходя из этого, УПЛ, при жеребьевке плана-календаря соревнований сезона 2018/19 годов, предприняла шаги для разведения ФК «Полтава» и ФК «Ворскла» в календаре с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного проведения домашних матчей обоих клубов на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского.

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Учитывая вышеуказанное, для Украинской Премьер-Лиги не совсем понятна позиция ФК «Полтава» относительно отказа от участия в соревнованиях УПЛ из-за неготовности стадиона «Локомотив».

В связи с этим Украинская Премьер-Лига обратилась к ФК «Полтава» с просьбой уточнить позицию клуба относительно участия в соревнованиях УПЛ в сезоне 2018/19.

"В случае отказа ФК «Полтава» от участия в соревнованиях УПЛ, Украинская Премьер-Лига будет действовать согласно своему Уставу и в порядке, предусмотренном действующим Регламентом соревнований", - подытоживается в заявлении.