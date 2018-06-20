Определился первый соперник украинской команды в еврокубках сезона 2018/19

Мариуполь сыграет против шведского Юргордена.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Европы УЕФА.

Во втором раунде украинский "Мариуполь" сыграет со шведским "Юргорденом", сообщает официальный сайт УЕФА.

Матчи состоятся 26 июля и 2 августа. Ответную и решающую игру украинский клуб проведет на своем поле.

Пока непонятно, где "Мариуполь" будет проводить свои домашние матчи. Если в чемпионате Украины им разрешают играть на своем поле, то УЕФА вряд ли позволит проводить матчи в нескольких километрах от линии фронта.

Ранее СМИ сообщали, что рассматривается вариант с проведением игр на "Днепр-Арене" в Днепре.