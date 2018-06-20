Определился первый соперник украинской команды в еврокубках сезона 2018/19

18:30, 20 июня 2018
Футбол
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&quot;Мариуполь&quot; стартует в Лиге Европы матчем в Швеции / uefa.com

Во втором раунде украинский "Мариуполь" сыграет со шведским "Юргорденом", сообщает официальный сайт УЕФА

Матчи состоятся 26 июля и 2 августа. Ответную и решающую игру украинский клуб проведет на своем поле.

Пока непонятно, где "Мариуполь" будет проводить свои домашние матчи. Если в чемпионате Украины им разрешают играть на своем поле, то УЕФА вряд ли позволит проводить матчи в нескольких километрах от линии фронта. 

Ранее СМИ сообщали, что рассматривается вариант с проведением игр на "Днепр-Арене" в Днепре. 

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Теги: #Мариуполь#УЕФА#Лига Европы