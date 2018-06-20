Определился первый соперник украинской команды в еврокубках сезона 2018/19
18:30, 20 июня 2018Футбол
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Мариуполь сыграет против шведского Юргордена.
"Мариуполь" стартует в Лиге Европы матчем в Швеции / uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Европы УЕФА.
Во втором раунде украинский "Мариуполь" сыграет со шведским "Юргорденом", сообщает официальный сайт УЕФА.
Матчи состоятся 26 июля и 2 августа. Ответную и решающую игру украинский клуб проведет на своем поле.
Пока непонятно, где "Мариуполь" будет проводить свои домашние матчи. Если в чемпионате Украины им разрешают играть на своем поле, то УЕФА вряд ли позволит проводить матчи в нескольких километрах от линии фронта.
Ранее СМИ сообщали, что рассматривается вариант с проведением игр на "Днепр-Арене" в Днепре.
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