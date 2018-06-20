Израильские и марокканские болельщики устроили потасовку на матче ЧМ-2018 в Москве

Футбольные фанаты отметились серией драк, марокканцы хотели забрать флаг Израиля.

В Москве, на стадионе Лужники, во время матча ЧМ-2018, произошел инцидент с участием болельщиков из Марокко и Израиля.

В концовке первого тайма на трибуне вспыхнула драка, а после игры фанаты из Марокко пытались забрать флаг Государства Израиль, следует из видеотрансляции игры.

В инцидент почти не вмешивались стюарды на арене Лужники. Разгоряченных фанатов разнимали другие зрители.

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Матч, с участием сборных Марокко и Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу команды Португалии.

Сборная Израиля в ЧМ-2018 участия не принимает, так как не прошла отборочный турнир.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.