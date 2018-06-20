Сборная Португалии с трудом обыграла Марокко на ЧМ-2018

16:53, 20 июня 2018
Футбол
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Роналду забил уже четыре гола на ЧМ-2018 / Reuters

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Португальцы имели некоторое игровое и территориально преимущество. Тем не менее, скромная команда-соперник также довольно остро отвечала и имеля ряд прекрасных шансов для того, чтобы забить гол. В подавляющем большинстве моментов игрокам команды Марокко просто не хватило индивидуального мастерства в концовках ситуаций.

Судьба матча была решена в самом начале игры, на 4-й минуте, когда навес с фланга прекрасным ударом головой замкнул Криштиану Роналду. Это уже 4-й гол игрока на нынешнем ЧМ, с учетом хет-трика в ворота сборной Испании.

Позже сегодня состоится другой матч Группы В, в котором сборная Испании в Казани сыграет с командой Ирана. 

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу