Отец Лунина о возможном контракте игрока с Реалом: Переговорный процесс продолжается

Алексей Лунин рассказал о текущем положении дел в возможном трансфере своего сына из луганской Зари в суперклуб из Мадрида.

Отец вратаря луганской "Зари" Андрея Лунина не спешит подтверждать договоренность с мадридским суперклубом.

«К Андрею имеется интерес со стороны нескольких клубов. На данный момент переговорный процесс еще продолжается», — сказал Лунин-старший, представляющий интересы своего сына, в беседе со SportArena.

«Нам хочется выбрать оптимальный клуб, в котором Андрей продолжит свое спортивное развитие и вратарский прогресс», — дополнил он.

Читайте такжеВратарь Зари Лунин перейдет в Реал за 14 миллионов евро - Marca

19-летний Лунин начал свою карьеру в Днепре, а прошлым летом перебрался в Зарю, за которую в минувшем сезоне провел 36 матчей.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно что Андрей Лунин близок к подписанию контракта с мадридским Реалом. Ранее им также интересовался ряд других зарубежных суперклубов.