Экс-игрок Динамо Мораес будет получать в Шахтере такую же зарплату

15:54, 20 июня 2018
Футбол
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Жуниор Мораес - в "Шахтере" / shaktar.com

Об этом сообщает SportArena со ссылкой на журналиста Сергея Болотникова в эфире программы ТаТоТаке.

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31-летний бразилец подписал контракт с Горняками во вторник, 18 июня, и стал первым игроком за много лет, который перебрался в Шахтер напрямую из первой команды киевлян.

Мораес выступал за Динамо с 2015 года и был важным игроком основы. На его счету 34 гола в 85 матчах во всех турнирах (в том числе 12 голов в 30 матчах прошлого сезона).

Вскоре после перехода Жуниор заявил, что «играть за Шахтер всегда было его мечтой».

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Теги: #ФК Шахтер#Динамо Киев#Жуниор Мораес