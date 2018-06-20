Экс-игрок Динамо Мораес будет получать в Шахтере такую же зарплату
15:54, 20 июня 2018Футбол
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Бразильский легионер не приобрел, но и не потерял в деньгах.
Жуниор Мораес - в "Шахтере" / shaktar.com
Зарплата Мораеса в донецком Шахтере составит 1,2 миллиона долларов в год - ровно столько же он получал и в Динамо
Об этом сообщает SportArena со ссылкой на журналиста Сергея Болотникова в эфире программы ТаТоТаке.
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31-летний бразилец подписал контракт с Горняками во вторник, 18 июня, и стал первым игроком за много лет, который перебрался в Шахтер напрямую из первой команды киевлян.
Мораес выступал за Динамо с 2015 года и был важным игроком основы. На его счету 34 гола в 85 матчах во всех турнирах (в том числе 12 голов в 30 матчах прошлого сезона).
Вскоре после перехода Жуниор заявил, что «играть за Шахтер всегда было его мечтой».
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