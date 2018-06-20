Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 21 июня

Очередные матчи на турнире проведут фавориты - Аргентина и Франция.

В четверг, 21 июня, на чемпионате мира по футболу в России будут сыграны три поединка в рамках 2-го тура группового этапа соревнований.

В частности, вторые матчи на турнире проведут одни из главных фаворитов - Франция и Аргентина, сообщает официальный сайт ФИФА.

Расписание игр 21 июня:

Дания - Австралия, 15:00 (Самара) - группа С

Франция - Перу, 18:00 (Екатеринбург) - группа С

Аргентина - Хорватия, 21:00 (Нижний Новгород) - группа D

Время начала матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

Наиболее интересной и непредсказуемой с точки зрения интриги выглядит пара Аргентина - Хорватия. С этим согласны и букмекерские конторы. Тем не менее, фаворит все же очевиден - сборная Аргентины. Средний коэффициент на победу южноамериканцев, согласно данным сайта Betexplorer, - 2.05, тогда как успех хорватов оценивается показателем 3,92.

Еще проще определить фаворита в двух других матчах. По мнению букмекеров, сборная Дании имеет больше шансов на победу (средний коэффициент - 1,95), чем ее соперник - команда Австралии (4,24).

Что касается встречи Франция - Перу, то здесь все предельно ясно - мало что может помешать французам добыть вторую победу на турнире (успех Франции - 1,60, победа Перу - 6,08).

Главный интерес

Ничья в первом туре против Исландии поставила сборную Аргентины - финалиста прошлого мундиаля - в крайне неприятное положение. Болельщики требуют от команды двух побед в оставшихся играх группы с Хорватией и Нигерией, чтобы обеспечить выход в плей-офф. Другой результат будет катастрофой...

Однако хорваты могут стать крепким орешком для сборной Аргентины. К тому же, под давлением со всех сторон находится Лионель Месси, который в первом туре не реализовал пенальти - психологическое состояние лидера аргентинцев вызывает вопросы.

Как сообщал УНИАН, в среду на ЧМ-2018 состоятся также три встречи.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).