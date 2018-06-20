Новичок Премьер-лиги Полтава грозит сняться с соревнований
13:54, 20 июня 2018Футбол
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Причина - недопуск к играм УПЛ стадиона "Локомотив", где полтавчане играют домашние матчи.
Стадион "Локомотив" / fcpoltava.com
Новичок высшего дивизиона чемпионата Украины ФК "Полтава" прислал в УПЛ письмо о том, что снимается с соревнований Премьер-лиги.
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Причина - недопуск к играм УПЛ стадиона "Локомотив", где полтавчане играют домашние матчи. Об этом в своем твиттере написал главред журнала "Футбол" Артем Франков.
Официального подтверждения этой информации нет пока ни от "Полтавы", ни от УПЛ.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Полтава" впервые в истории вышла в УПЛ - она заняла второе место в первой лиге, а в стыковых играх одолела "Черноморец" (0:1, 3:0).
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