Тренер, упомянувший в эфире Первого канала Навального, прекратил комментировать ЧМ-2018

Шутка про "навальный футбол" могла стоить работы.

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий закончил работу на российском Первом канале в качестве комментатора матчей чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил в конце трансляции матча между сборными России и Египта (3:1) на сайте телеканала.

«К сожалению для себя, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий.

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В роли комментатора Леонид Слуцкий работал на четырех матчах ЧМ-2018. 17 июня в ходе комментирования матча Германия - Мексика Слуцкий неожиданно упомянул оппозиционера Алексея Навального. На утверждение журналиста, что немецким игрокам необходимо «показывать навальный футбол», Слуцкий пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть».

По словам представителей Первого канала, уход Слуцкого не связан со скандальной фразой про Навального. Якобы контракт Слуцкого с телеканалом был рассчитан только на четыре матча из-за его тренерских обязательств.

Слуцкий возвращается к тренерской работе в голландском "Витессе", который он возглавил в марте этого года.