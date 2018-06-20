В Москве после встречи с россиянкой пропал без вести мексиканский болельщик

Друзья пропавшего утверждают, что он не выходит на связь с 16 июня.

В Москве пропал без вести болельщик из Мексики Франсиско Хавьер Мата Санчес.

Друзья пропавшего утверждают, что он не выходит на связь с 16 июня – в тот день Санчес встречался с россиянкой, которая представилась «Алитой». С тех пор его мобильный телефон выключен, сообщает RÉCORD México.

Знакомая Санчеса Аманда Паола Смеке на своей странице в Facebook написала: «Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону, он был в замешательстве и даже плакал».

Пропавший прибыл в Москву на матчи ЧМ-2018 вместе с двумя друзьями, которые уже подали заявление в полицию.

Как сообщал УНИАН, в Москве у болельщика из Колумбии украли драгоценностей на 50 миллионов рублей.