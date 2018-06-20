Вратарь Зари Лунин перейдет в Реал за 14 миллионов евро - Marca
10:30, 20 июня 2018Футбол
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Сенсационный трансфер 19-летнего голкипера близок к завершению.
Андрей Лунин / Marca
Луганская "Зоря" и мадридский "Реал" согласовали трансфер 19-летнего голкипера украинской команды Андрея Лунина.
То, о чем вчера писали украинские СМИ, сегодня утром подтвердила испанская Marca.
По иформации издания, сумма сделки составит 14 миллионов евро.
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По сведениям источников, "Реал" достаточно долго следил за прогрессом Лунина и в итоге опередил другие клубы, которые хотели получить украинца, - "Ливерпуль", "Рому" и "Реал Сосьедад".
19-летний голкипер Андрей Лунин начинал карьеру в "Днепре", а прошлым летом перебрался в "Зарю", за которую провел 36 матчей (10 из них – «на ноль») в минувшем сезоне.
Как сообщал УНИАН, контракт Андрея Лунина с "Реалом" может быть подписан в этот четверг.
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