Вратарь Зари Лунин перейдет в Реал за 14 миллионов евро - Marca

Сенсационный трансфер 19-летнего голкипера близок к завершению.

Луганская "Зоря" и мадридский "Реал" согласовали трансфер 19-летнего голкипера украинской команды Андрея Лунина.

То, о чем вчера писали украинские СМИ, сегодня утром подтвердила испанская Marca.

По иформации издания, сумма сделки составит 14 миллионов евро.

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По сведениям источников, "Реал" достаточно долго следил за прогрессом Лунина и в итоге опередил другие клубы, которые хотели получить украинца, - "Ливерпуль", "Рому" и "Реал Сосьедад".

19-летний голкипер Андрей Лунин начинал карьеру в "Днепре", а прошлым летом перебрался в "Зарю", за которую провел 36 матчей (10 из них – «на ноль») в минувшем сезоне.

Как сообщал УНИАН, контракт Андрея Лунина с "Реалом" может быть подписан в этот четверг.