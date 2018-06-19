Сборная Польши сенсационно проиграла Сенегалу в последнем матче 1-го тура ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 1:2.

В Москве завершился последний матч 1-го тура чемпионата мира-2018 по футболу, в котором встречались сборные Польши и Сенегала.

Игра завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Сенегальцы забили оба гола за счет грубых ошибок соперника. В то время как сами поляки сумели забить лишь однажды.

На 37-й минуте, при очередной атаке сборной Сенегала, после удара игрока африканской сборной мяч попал в Тиаго Чонека и от него отскочил в ворота. А на 60-й минуте пас вратарю в исполнении польского защитника привел к тому, что Мбае Ньянг выскочил на вратаря, забрал мяч и ударил уже по пустым воротам.

На 86-й минуте Гжегож Крыховяк отыграл один мяч, но на большее поляков не хватило.

Ранее сегодня в этой группе сборная Японии обыграла Колумбию с тем же счетом - 2:1.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.