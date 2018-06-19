Голкипер луганской "Зари" Лунин послезавтра подпишет контракт с мадридским "Реалом" - СМИ

18:41, 19 июня 2018
Футбол
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Лунин в ближайшие дни может стать игроком &quot;Реала&quot; / zik.ua

Об этом сообщает Xsport со ссылкой на собственные источники.

Юристы испанского гранда и игрока уже достигли принципиальной договоренности по трансферу, а само соглашение будет оформлено 21 июня, когда Лунин прибудет в Мадрид.

За переход 19-летнего голкипера «королевский клуб» заплатит 9 миллионов евро.

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Теги: #Андрей Лунин#Реал Мадрид#Заря Луганск