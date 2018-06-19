Голкипер луганской "Зари" Лунин послезавтра подпишет контракт с мадридским "Реалом" - СМИ
18:41, 19 июня 2018Футбол
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За молодого украинского голкипера «Заря» получит большие деньги.
Лунин в ближайшие дни может стать игроком "Реала" / zik.ua
Голкипер луганской «Зари» и сборной Украины Андрей Лунин подпишет контракт с мадридским «Реалом».
Об этом сообщает Xsport со ссылкой на собственные источники.
Юристы испанского гранда и игрока уже достигли принципиальной договоренности по трансферу, а само соглашение будет оформлено 21 июня, когда Лунин прибудет в Мадрид.
За переход 19-летнего голкипера «королевский клуб» заплатит 9 миллионов евро.
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