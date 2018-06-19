Япония выиграла у Колумбии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Саранске завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Японии и Колумбии.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Игроки сборной Японии гораздо активнее начали матч и уже на 6-й минуте заработали право на пенальти, который реализовал Синдзи Кагава. Впрочем, до конца первого тайма колумбийцы выровняли игру, а на 39-й минуте и счет на табло. Кинтеро отлично исполнил штрафной удар, пробив низом под стенкой.

Тем не менее, во втором тайме представители Страны восходящего солнца продолжили атаковать и на 73-й минуте Осако после подачи угловогог выпрыгнул выше всех и ударил по мячу - тот от штанги закатился в ворота - 2:1.

Позже сегодня в этой группе состоится матч Польша - Сенегал.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.