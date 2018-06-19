В Москве у болельщика из Колумбии украли драгоценностей на 50 миллионов рублей

15:51, 19 июня 2018
Футбол
609 0
REUTERS

Как сообщает «телеграм»-канал Mash, правоохранительные органы пока не нашли преступников.

Отмечается, что потерпевшим является Хуан Луис Лондоньо - очень известный певец, который выступает под пневдонимом Maluma. Более того, изначально предполагалось, что Maluma исполнит гимн чемпионата мира-2018.

Сборная Колумбии сегодня, 19 июня, стартует на чемпионате мира-2018 матчем против команды Японии. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЧМ-2018 в России