В Москве у болельщика из Колумбии украли драгоценностей на 50 миллионов рублей

Правоохранительные органы пока не нашли преступников.

В Москве у одного из болельщиков из Колумбии украли драгоценностей на 50 млн рублей.

Как сообщает «телеграм»-канал Mash, правоохранительные органы пока не нашли преступников.

Отмечается, что потерпевшим является Хуан Луис Лондоньо - очень известный певец, который выступает под пневдонимом Maluma. Более того, изначально предполагалось, что Maluma исполнит гимн чемпионата мира-2018.

Сборная Колумбии сегодня, 19 июня, стартует на чемпионате мира-2018 матчем против команды Японии.