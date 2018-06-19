В Москве у болельщика из Колумбии украли драгоценностей на 50 миллионов рублей
15:51, 19 июня 2018Футбол
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Правоохранительные органы пока не нашли преступников.
REUTERS
В Москве у одного из болельщиков из Колумбии украли драгоценностей на 50 млн рублей.
Как сообщает «телеграм»-канал Mash, правоохранительные органы пока не нашли преступников.
Отмечается, что потерпевшим является Хуан Луис Лондоньо - очень известный певец, который выступает под пневдонимом Maluma. Более того, изначально предполагалось, что Maluma исполнит гимн чемпионата мира-2018.
Сборная Колумбии сегодня, 19 июня, стартует на чемпионате мира-2018 матчем против команды Японии.
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