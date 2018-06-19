Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 20 июня

Фавориты группы В - Испания и Португалия - проведут очередные поединки.

В среду, 20 июня, на чемпионате мира по футболу в России будут сыграны три поединка в рамках 2-го тура группового этапа соревнований.

В частности, вторые матчи на турнире проведут одни из главных фаворитов - Испания и Португалия, сообщает официальный сайтФИФА.

Расписание игр 20 июня:

Португалия - Марокко, 15:00 (Москва, стадион "Лужники") - группа В

Уругвай - Саудовская Аравия,18:00 (Ростов-на-Дону) - группа А

Иран - Испания, 21:00 (Казань) - группа В

Время начала матчей указано киевское.

Читайте такжеСамолёт со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе на ЧМ-2018 в России (видео)

Прогнозы букмекеров

По мнению букмекеров, у главных фаворитов группы В - португальцев и испанцев - не должно возникнуть проблем с достижением положительного результата в матчах против Марокко и Ирана соответственно.

Практически отсутствует интрига и в поединке Уругвай - Саудовская Аравия. Аравийцы в 1-м туре подтвердили статус самой слабой команды турнира, разгромно проиграв России - 0:5.

Интерес вызывает игра лидеров топ-команд - в частности, удастся ли вновь отличиться португальской "семерке" Криштиану Роналду, который выдал бенефис в первой игре на турнире против испанцев, исполнив хет-трик. До сих пор на крупных турнирах сборных - чемпионатах мира и Европы - Роналду не забивал больше 3-х голов. Теперь он имеет шансы улучшить свои голевые показатели, а главное - на Криштиану молится вся Португалия.

Как сообщал УНИАН, во вторник на ЧМ-2018 состоятся также три встречи.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).