Вернидуб продлил контракт с Зарей до 2020 года
13:27, 19 июня 2018Футбол
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Украинский специалист решил продолжить работу в клубе.
Юрий Вернидуб остается в "Заре" на два ближайших года / zarya-lugansk.com
Юрий Вернидуб останется в луганской "Зарей" еще на два года. Специалист поставил подпись под обновленным контрактом с луганским клубом, который теперь рассчитан до 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Напомним, Юрий Вернидуб тренирует луганскую команду с ноября 2011 года. За это время "Заря" однажды вышла в финал Кубка Украины, а в двух сезонах сумела пробиться в групповой раунд Лиги Европы.
Как сообщал УНИАН, сегодня "Заря" объявила о возвращении двух игроков команды - защитника Виталия Вернидуба и хавбека Дмитрия Хомченовского.
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