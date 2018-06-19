Вернидуб продлил контракт с Зарей до 2020 года

Украинский специалист решил продолжить работу в клубе.

Юрий Вернидуб останется в луганской "Зарей" еще на два года. Специалист поставил подпись под обновленным контрактом с луганским клубом, который теперь рассчитан до 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Напомним, Юрий Вернидуб тренирует луганскую команду с ноября 2011 года. За это время "Заря" однажды вышла в финал Кубка Украины, а в двух сезонах сумела пробиться в групповой раунд Лиги Европы.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Заря" объявила о возвращении двух игроков команды - защитника Виталия Вернидуба и хавбека Дмитрия Хомченовского.