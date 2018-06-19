Расписание ЧМ-2018: сегодня на турнире пройдут три матча
Во вторник, 19 июня, на чемпионате мира по футболу будут сыграны три поединка группового этапа соревнований. Из них - два матча в рамках 1-го тура в группе Н и одна встреча 2-го тура (Россия - Египет), сообщает официальный сайт соревнований.
Расписание игр дня:
Колумбия - Япония, 15:00 (Саранск)
Польша - Сенегал,18:00 (Москва, стадион "Открытие Арена")
Россия - Египет, 21:00 (Санкт-Петербург)
Время начала матчей указано киевское.
Напомним, вчера первые матчи на турнире провели фавориты группы G. Сборная Бельгии легко одолела Панаму - 3:0, а вот сборная Англии с большим трудом справилась с Тунисом, забив решающий гол лишь в компенсированное время.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).