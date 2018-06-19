Заря объявила о возвращении в клуб Вернидуба и Хомченовского

Два опытных футболиста покинули команду в 2015 году и выступали за рубежом.

Защитник Виталий Вернидуб и хавбек Дмитрий Хомченовский подписали контракты с «Зарей».

Оба футболиста подписали соглашения на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

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30-летний Вернидуб выступал за «Зарю» с 2012-го по 2015 год. Последним клубом Виталия была «Габала» (Азербайджан), за которую он в прошлом сезоне провел 24 матча. Отметим, что «Зарю» возглавляет отец Виталия Вернидуба Юрий Вернидуб.

Хомченовский был футболистом «Зари» с 2011-го по 2015 год. Последним клубом 28-летнего полузащитника была польская «Ягеллония», за которую он сыграл в последнем сезоне 8 матчей.

Напомним, в сезоне 2017-2018 луганская "Заря" заняла четвертое место в УПЛ и начнет выступления в Лиге Европы с третьего раунда квалификации.