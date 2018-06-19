Игроки Динамо вышли из отпуска

В течение двух дней футболисты пройдут медобследование.

Футболисты «Динамо» сегодня вышли из отпуска перед началом нового сезона.

Игроки в течение двух дней проходят медосмотр, прежде чем приступить к полноценным тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте такжеУЕФА внес двух игроков киевского "Динамо" в список 50 молодых надежд европейского футбола

Первыми медицинский центр посетили молодые игроки - Евгений Смирный, Назарий Русин, Богдан Леднев, Владимир Маханьков, Ахмед Алибеков, Александр Андриевский и Богдан Михайличенко. Также посетили врачей Максим Коваль, аренда которого в «Депортиво» подошла к концу, Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Дмитрий Хлебас.

Еще ряд футболистов пройдут медосмотр завтра. Хорватский легионер Йосип Пиварич, который представляет свою национальную сборную на чемпионате мира, а также капитан команды Сергей Сидорчук посетят врачей позже, перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Летний новичок Че Че проходил медосмотр перед подписанием контракта.