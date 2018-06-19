Самолёт со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе на ЧМ-2018 в России (видео)
00:45, 19 июня 2018Футбол
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В воздухе загорелся один из двигателей.
Самолет с игроками сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе / uk.sports.yahoo.com
Самолёт с игроками и тренерами сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе по пути в Ростов-на-Дону на матч 2-го тура чемпионата мира-2018 года в России.
В воздухе загорелся один из двигателей, сообщает The Mirror.
Несмотря на возгорание, самолёт успешно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Делегация Саудовской Аравии заверила, что никто не пострадал.
اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO— الأخضر في روسيا🇸🇦 (@LaligaCF7) June 18, 2018
Как сообщал УНИАН, болельщик из Саудовской Аравии на ЧМ-2018 отдал в Москве за поездку в такси 500 долларов.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.
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