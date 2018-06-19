Самолёт со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе на ЧМ-2018 в России (видео)

В воздухе загорелся один из двигателей.

Самолёт с игроками и тренерами сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе по пути в Ростов-на-Дону на матч 2-го тура чемпионата мира-2018 года в России.

В воздухе загорелся один из двигателей, сообщает The Mirror.

Несмотря на возгорание, самолёт успешно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Делегация Саудовской Аравии заверила, что никто не пострадал.

اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO — الأخضر في روسيا🇸🇦 (@LaligaCF7) June 18, 2018

Как сообщал УНИАН, болельщик из Саудовской Аравии на ЧМ-2018 отдал в Москве за поездку в такси 500 долларов.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.