Самолёт со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе на ЧМ-2018 в России (видео)

00:45, 19 июня 2018
Футбол
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Самолет с игроками сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе / uk.sports.yahoo.com

Самолёт с игроками и тренерами сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе по пути в Ростов-на-Дону на матч 2-го тура чемпионата мира-2018 года в России.

В воздухе загорелся один из двигателей, сообщает The Mirror. 

Несмотря на возгорание, самолёт успешно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Делегация Саудовской Аравии заверила, что никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, болельщик из Саудовской Аравии на ЧМ-2018 отдал в Москве за поездку в такси 500 долларов

Чемпионат мира по футболу проходит в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018#сборная Саудовской Аравии