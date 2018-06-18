Сборная Англии вырвала победу на последних минутах игры с Тунисом на ЧМ-2018

Успех английской сборной принесли два угловых.

На чемпионате мира по футболу состоялся поединок группы G в рамках 1-го тура группового раунда, в котором сборная Англии обыграла Тунис - 2:1.

Английская команда спаслась на 90-й минуте, за считанные минуты до финального свистка. При счете 1:1 капитан сборной Англии Харри Кейн с близкого расстояния замкнул розыгрыш углового и принес своей команде 3 очка.

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Кейн стал автором и первого гола в матче в самом начале, успешно сыграв на добивании после подачи углового. Однако на 35-й минуте из-за спорного решения арбитра тунисцы получили шанс сравнять счет - не самый явный пенальти в ворота англичан реализовал Сасси.

Таким образом, сборная Англии, как и бельгийцы, набрала 3 очка в группе G.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.