В сборной Хорватии избавились от форварда Калинича на ЧМ-2018

Экс-игрок "Днепра" отказался выйти на замену в матче мундиаля.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич принял решение исключить форварда Николу Калинича из состава национальной команды за отказ выйти на замену в матче ЧМ-2018 с Нигерией (1:0). Игрок «Милана» покинул расположение сборной.

Читайте такжеКапитан Шахтера Срна переходит в итальянский клуб - СМИ

«Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной. То же самое произошло во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье. Я смирился с этим, и, поскольку мне нужны игроки, готовые выходить на поле, я принял это решение», — рассказал Далич, которого цитирует официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, Никола Калинич - экс-игрок "Днепра", о его возможном исключении из сборной Хорватии стало известно сегодня.

Сборная Хорватии выступает на чемпионате мира в группе D, где ее соперниками являются команды Нигерии, Аргентины и Исландии.