Сборная Бельгии стартовала с легкой победы над Панамой на ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 3:0.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы G в рамках 1-го тура группового этапа, в котором сборная Бельгии легко обыграла Панаму со счетом 3:0.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Преимущество бельгийцев было явным еще по ходу первого тайма, однако панамская сборная до перерыва сумела сохранить ворота "сухими".

Однако во втором тайме большая разница в классе дала о себе знать - ударом с лёта счет открыл Дрис Мертенс, а затем Ромелу Лукаку отличился дублем.

Сборная Бельгии набрала 3 очка. В другом матче этого квартета сегодня сыграют сборные Англии и Туниса.