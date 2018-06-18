Сборная Бельгии стартовала с легкой победы над Панамой на ЧМ-2018

19:56, 18 июня 2018
Футбол
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Бельгия - Панама / REUTERS

На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы G в рамках 1-го тура группового этапа, в котором сборная Бельгии легко обыграла Панаму со счетом 3:0. 

Об этом сообщает официальный сайт турнира. 

Преимущество бельгийцев было явным еще по ходу первого тайма, однако панамская сборная до перерыва сумела сохранить ворота "сухими". 

Однако во втором тайме большая разница в классе дала о себе знать - ударом с лёта счет открыл Дрис Мертенс, а затем Ромелу Лукаку отличился дублем.   

Сборная Бельгии набрала 3 очка. В другом матче этого квартета сегодня сыграют сборные Англии и Туниса. 

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Теги: #ЧМ-2018 в России