Сборная Бельгии стартовала с легкой победы над Панамой на ЧМ-2018
19:56, 18 июня 2018Футбол
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Матч завершился со счетом 3:0.
Бельгия - Панама / REUTERS
На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы G в рамках 1-го тура группового этапа, в котором сборная Бельгии легко обыграла Панаму со счетом 3:0.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Преимущество бельгийцев было явным еще по ходу первого тайма, однако панамская сборная до перерыва сумела сохранить ворота "сухими".
Однако во втором тайме большая разница в классе дала о себе знать - ударом с лёта счет открыл Дрис Мертенс, а затем Ромелу Лукаку отличился дублем.
Сборная Бельгии набрала 3 очка. В другом матче этого квартета сегодня сыграют сборные Англии и Туниса.
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