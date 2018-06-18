Сборная Швеции обыграла Корею благодаря видеоповтору на ЧМ-2018

Скандинавы забили единственный гол с пенальти.

На чемпионате мира по футболу состоялся поединок группы F в рамках 1-го тура группового раунда, в котором сборная Швеции одержала непростую победу над сборной Южной Кореи.

Матч завершился победой скандинавов - 1:0, сообщает официальный сайт турнира.

Первая половина игры изобиловала борьбойв центре поля и завершилась нулями на табло. Во втором тайме все решил эпизод на 63-й минуте - спорное падение в штрафной Южной Кореи заставило арбитра пересмотреть момент на видеоповторе. После этого судья назначил 11-метровый, который реализовал Гранквист. Матч так и завершился - 1:0 в пользу Швеции.

Напомним, в другом поединке этой группы произошла громкая сенсация - чемпион мира сборная Германии уступила Мексике.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.