Экс-форварда Днепра исключат из сборной Хорватии на ЧМ-2018

Нападающий отказался выходить на замену на последних минутах игры с Нигерией.

Форвард сборной Хорватии и итальянского Милана Никола Калинич может уже сегодня покинуть лагерь своей национальной сборной на чемпионате мира.

Калинич отказался выходить на замену на последние пять минут матча чемпионата мира против сборной Нигерии, сославшись на боли в спине, сообщает 24sata.hr.

В итоге вместо Николы на поле появился Марко Пьяца, и с ним хорваты уверенно довели матч до победы – 2:0.

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По информации источника, поступок Калинича разозлил главного тренера Златко Далича. Он сегодня проведет пресс-конференцию, на которой, вероятно, объявит об исключении форварда из состава.

30-летний Никола Калинич выступает за сборную Хорватии с 2008 года и провел за нее 42 матча, в которых забил 15 голов.

Калинич наиболее известен украинским болельщикам по выступлениям за Днепр в 2011-2015 годах.

Помимо днепрян, игрок также выступал за Хайдук, Истру, Блэкберн и Фиорентину.