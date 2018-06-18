Расписание ЧМ-2018: сегодня на турнире стартуют сборные Англии и Бельгии

В понедельник состоятся три поединка мундиаля.

В понедельник, 18 июня, на чемпионате мира по футболу будут сыграны три поединка 1-го тура группового этапа соревнований.

В частности, на поле выйдут главные фавориты турнира - сборные Германии и Бразилии, сообщает официальный сайт соревнований.

Расписание игр дня:

Швеция - Южная Корея, 15:00 (Нижний Новгород)

Бельгия - Панама,18:00 (Сочи)

Тунис - Англия, 21:00 (Волгоград)

Время начала матчей указано киевское.

Напомним, вчерашний игровой день был отмечен сенсационными результатами в матчах главных фаворитов турнира. Действующий чемпион мира сборная Германии потерпела фиаско в матче с Мексикой (0:1), а команда Бразилии, которую букмекеры считают основным претенедентом на победу ЧМ-2018, сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1).

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).