Шахтер подписал контракт с форвардом Динамо Мораесом
09:09, 18 июня 2018Футбол
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Бразилец играл за "Динамо" с 2015 года.
Жуниор Мораес - в "Шахтере" / shaktar.com
Экс-форвард «Динамо» Жуниор Мораес подписал контракт с «Шахтером».
Об этом сообщил офрциальный сайт горняков.
Жуниор Мораес перешел в «Шахтер» на правах свободного агента. Его контракт с «Динамо» истек этим летом.
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Мораес играл за «Динамо» с 2015 года и провел за команду 85 матчей, забил 34 гола и сделал 6 голевых передач.
Это уже четвертое приобретение "Шахтера" за последние два дня. Ранее горняки подписали двух бразильских исполнителей - форварда Фернандо и полузащитника Майкона, а также украинского голкипера Алексея Шевченко.
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