Шахтер подписал контракт с форвардом Динамо Мораесом

09:09, 18 июня 2018
Футбол
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Жуниор Мораес - в "Шахтере" / shaktar.com

Об этом сообщил офрциальный сайт горняков.

Жуниор Мораес перешел в «Шахтер» на правах свободного агента. Его контракт с «Динамо» истек этим летом.

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Мораес играл за «Динамо» с 2015 года и провел за команду 85 матчей, забил 34 гола и сделал 6 голевых передач. 

Это уже четвертое приобретение "Шахтера" за последние два дня. Ранее горняки подписали двух бразильских исполнителей - форварда Фернандо и полузащитника Майкона, а также украинского голкипера Алексея Шевченко. 

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Теги: #ФК Шахтер#Динамо Киев#Жуниор Мораес