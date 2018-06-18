Шахтер подписал контракт с форвардом Динамо Мораесом

Бразилец играл за "Динамо" с 2015 года.

Экс-форвард «Динамо» Жуниор Мораес подписал контракт с «Шахтером».

Об этом сообщил офрциальный сайт горняков.

Жуниор Мораес перешел в «Шахтер» на правах свободного агента. Его контракт с «Динамо» истек этим летом.

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Мораес играл за «Динамо» с 2015 года и провел за команду 85 матчей, забил 34 гола и сделал 6 голевых передач.

Это уже четвертое приобретение "Шахтера" за последние два дня. Ранее горняки подписали двух бразильских исполнителей - форварда Фернандо и полузащитника Майкона, а также украинского голкипера Алексея Шевченко.