Бразилия сенсационно упустила победу в матче со Швейцарией на старте ЧМ-2018

22:59, 17 июня 2018
Футбол
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Бразилия - Швейцария / REUTERS

На чемпионате мира по футболу состоялся матч 1-го тура группового турнира в квартете Е, в котором бразильцы сенсационно упустили победу в игре со Швейцарией. 

Встреча завершилась вничью - 1:1, сообщает сайт ФИФА. 

В первом тайме отличился Коутиньо, забив, пожалуй, самый красивый гол турнира на данный момент - великолепным ударом в дальнюю девятку. 

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Однако в начале второго тайма, на 50-й минуте, Цубер сравнял счет. 

Несмотря на все попытки Неймара, который вел сборную Бразилии вперед, добиться положительного результата 5-кратным чемпионам мира не удалось. 

Напомним, в другом матче группы Е сборная Сербии обыграла Коста-Рику, став таким образом лидером квартета.

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