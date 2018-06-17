Бразилия сенсационно упустила победу в матче со Швейцарией на старте ЧМ-2018

Команды сыграли вничью - 1:1.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч 1-го тура группового турнира в квартете Е, в котором бразильцы сенсационно упустили победу в игре со Швейцарией.

Встреча завершилась вничью - 1:1, сообщает сайт ФИФА.

В первом тайме отличился Коутиньо, забив, пожалуй, самый красивый гол турнира на данный момент - великолепным ударом в дальнюю девятку.

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Однако в начале второго тайма, на 50-й минуте, Цубер сравнял счет.

Несмотря на все попытки Неймара, который вел сборную Бразилии вперед, добиться положительного результата 5-кратным чемпионам мира не удалось.

Напомним, в другом матче группы Е сборная Сербии обыграла Коста-Рику, став таким образом лидером квартета.