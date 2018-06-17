Чемпион мира сборная Германии сенсационно проиграла в первом матче на ЧМ-2018

Сборная Мексики наказала главного фаворита мундиаля.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч 1-го тура группового раунда в группе F, в котором действующий чемпион - сборная Германии - сенсационно уступила команде Мексики. Поединок завершился победой североамериканцев - 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в матче был забит на 35-й минуте, когда в результате образцовой контратаки Ирвин Лосано поразил ближний угол ворот Мануэля Нойера, который проводил первый официальный матч в 2018 году, вернувшись после восстановления от травмы.

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Во втором тайме, несмотря на все атаки Бундестим, счет не изменился. Не помогло и подключение Нойера в атаку на подачу углового у ворот сборной Мексики на последних секундах встречи.

В другом матче группы F завтра сыграют Швеция и Южная Корея.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.