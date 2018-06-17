Шахтер совершил третий громкий трансфер в течение суток

19:06, 17 июня 2018
Футбол
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Майкон - новичок &quot;Шахтера&quot; / facebook.com/fcshakhtar

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба. 

Сумму сделки клуб не разглашает, но СМИ сообщают, что горняки заплатят за футболиста 6,5 миллиона евро, из которых 80% получит его нынешний клуб Коринтианс, а остальные 20% - агенты игрока.

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20-летний полузащитник Майкон - воспитаник клуба Коринтианс, за первую команду которого выступает с 2016 года. Всего в футболке команды он сыграл 107 матчей и забил 8 голов.

Также Майкон сыграл 8 матчей и забил один гол за молодежную сборную Бразилии.

Для Шахтера Майкон стал уже третьим трансфером нынешнего межсезонья, после форварда Палмейрас Фернандо Педро и вратаря Карпат Алексея Шевченко.

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Теги: #ФК Шахтер