Шахтер совершил третий громкий трансфер в течение суток

Игроком донецкого клуба стал бразилец Майкон.

Шахтер объявил о подписании бразильского полузащитника Майкона. Соглашение с ним рассчитано на пять лет.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сумму сделки клуб не разглашает, но СМИ сообщают, что горняки заплатят за футболиста 6,5 миллиона евро, из которых 80% получит его нынешний клуб Коринтианс, а остальные 20% - агенты игрока.

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20-летний полузащитник Майкон - воспитаник клуба Коринтианс, за первую команду которого выступает с 2016 года. Всего в футболке команды он сыграл 107 матчей и забил 8 голов.

Также Майкон сыграл 8 матчей и забил один гол за молодежную сборную Бразилии.

Для Шахтера Майкон стал уже третьим трансфером нынешнего межсезонья, после форварда Палмейрас Фернандо Педро и вратаря Карпат Алексея Шевченко.